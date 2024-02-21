Узбекистан планирует направить $500 млн на увеличение импорта газа из России

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CentralAsia (UZ) - Компания «Узтрансгаз» намерена реализовать программу модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта природного газа «с севера». Это предусмотрено постановлением правительства о мерах по реализации инвестиционной программы Узбекистана на первый квартал 2024 года, обратила внимание «Газета.uz».

С 7 октября 2023 года по северному направлению Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. На первом этапе на реализацию этой программы в 2024−2030 годах планируется направить 500 млн долларов. За счёт этого намечено увеличить объём до 32 млн кубометров в сутки (по действующему договору с российским «Газпромом» предусмотрена поставка 9 млн кубометров в сутки, но в декабре объём увеличивали вдвое).

Финансировать проект планируется за счёт зарубежных кредитов.

Намечено также продолжить реализацию программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы Узбекистана (2021−2024 годы). Проект стоимостью 483 млн долларов предусматривает модернизацию 511 км магистральных газопроводов и 10 газоперекачивающих агрегатов. На 1 января остаются неосвоенными кредиты на 50,1 млн долларов.

В ноябре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан уже к середине 2024 года могут определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа на 15 лет.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

Как ранее сообщали СМИ, в Узбекистане временно приостановлена работа метановых заправок, которых в стране насчитывается более 130. Метан является наиболее популярным видом топлива для автомобилей в Узбекистане. По данным Госкомстата Узбекистана, доля транспортных средств на метане в республике превышает 65%.

Энергокризис стал следствием аварии на линиях электропередач в Бухарской области, произошедшей из-за сильного ветра, что привело к отключению газоперекачивающих агрегатов и дефициту электроэнергии. Еще одна причина нехватки газа – сильные морозы, которые привели к значительному росту потребления. Вследствие чего снижено давление и объёмы газа в магистральных газопроводах, что вызывает затруднения в поставке природного газа для домов и социальных объектов.