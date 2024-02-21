Пожизненным заключением будут карать за педофилию и убийство детей в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял в первом чтении поправки, которые предусматривают только пожизненное лишение свободы за педофилию и убийство детей. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Речь о законопроекте по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, которые был разработан по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. В нем, среди прочего, исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью. Условный срок в этом случае заменили на реальное лишение свободы.

Кроме того, за убийство малолетнего либо педофилию вводится безальтернативная мера наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Также восстанавливается уголовная ответственность:

— за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП (МРП в 2024 году — 3692 тенге/$8), либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток;

— за нанесение побоев — в виде штрафа до 80 МРП, либо привлечения к общественным работам до 80 часов, либо ареста до 25 суток.

К лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях.

За доведение до самоубийства или склонение к самоубийству будут лишать свободы на срок от 5 до 9 лет. Вместе с тем, вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства — штраф в размере 200 МРП. Буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего будет наказываться административным штрафом в 10 МРП.

Ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей активно обсуждают в Казахстане с прошлого года. Об этом также не раз высказывался президент. Парламент принял соответствующий законопроект в работу в конце января.

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