В Узбекистане пресекли сбыт наркотиков из Кыргызстана и Таджикистан

CentralAsia (UZ) - Сотрудники управлений Службы государственной безопасности в Самаркандской, Наманганской и Ферганской областях Узбекистана пресекли попытки сбыта наркотиков, ввезённых контрабандой из соседних стран. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

21-летний житель Ургутского района Самаркандской области вступил в сговор с 40-летним гражданином. Они ввезли из Таджикистана 2,8 кг опия и были задержаны при попытке продать их за 40,5 тысячи долларов.

В другом случае в Джамбайском районе был остановлен и осмотрен автомобиль Cobalt, двигавшийся из Самарканда в Ташкент. У двух пассажиров, 31-летнего и 28-летнего жителей Ургутского района, было обнаружено 1,6 кг опия.

Ещё один случай был зафиксирован в Наманганской области. Сотрудники патрульно-постовой службы в Папском районе остановили для проверки автомобиль Nexia, который передвигался из Ташкента в Фергану. В это время 37-летний пассажир автомобиля выкинул в окно пакет. При проверке в присутствии понятых выяснилось, что в пакете был 1,9 кг гашиша.

Стало известно, что наркотики, ввезённые из Таджикистана, мужчина купил за 8000 долларов и должен был оставить их в секретном месте в Букинском районе Ташкентской области.

В Алтыарыкском районе Ферганской области 34-летний житель Ферганы, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, был задержан при попытке продать 770 гр гашиша за 7000 долларов. В ходе доследственной проверки выяснилось, что наркотики завезли из Кыргызстана, была установлена личность настоящего владельца наркотиков. Он также задержан.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ко всем задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.