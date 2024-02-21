Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России

CentralAsia (CA) - Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России, говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети X (бывший твиттер). Санкции планируют утвердить 24 февраля, во вторую годовщину военных действий РФ в Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала достигнутое соглашение, написав, что Евросоюз должен продолжать ослаблять «военную машину Путина». Она также добавила, что новый пакет санкций ограничит доступ России к беспилотникам.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что ЕС добавит в санкционный список 200 физических и юридических лиц. «С помощью этого пакета мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход санкций, в оборонном и военном секторах», — заявил он.

Как сообщал ранее Bloomberg, под ограничения попадут около 55 компаний и 60 человек из России, которые связаны с производством оружия или поставками российским оборонным предприятиям ключевых технологий и электронных компонентов.

Европейские дипломаты в беседе с Politico назвали 13-й пакет санкций Евросоюза против России «символическим», так как для согласования «чего-то большего» необходимо больше времени.