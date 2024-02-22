Госсек МИД Монголии принял участие в 11-м Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию

CentralAsia (MNG) - 11-й Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию проходит 20-23 февраля 2024 года по теме: ««Укрепление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и искоренение бедности во времена многочисленных кризисов: эффективное предоставление устойчивых, устойчивых и инновационных решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в Конференц-центре Организации Объединенных Наций (UNCC) в Бангкоке, Таиланд.

Этот форум, организованный Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), соберет делегатов для обсуждения региональной реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Обсуждения будут сосредоточены на политических решениях, направленных на решение взаимосвязанных проблем, таких как изменение климата, бедность, мир, справедливость и партнерство. Кроме того, будут обсуждаться вопросы активизации реализации целей устойчивого развития. В ходе Форума также будут представлены деятельность и передовой опыт на национальном уровне.

Госсек МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж принял участие во встрече на высоком уровне в первый день Форума и доложил позицию правительства Монголии. Он подчеркнул, что Форум служит не только важной платформой для региональной реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», но и важным подготовительным этапом к сентябрьскому Саммиту будущего 2024 года. Анхбаяр Нямдорж также подчеркнул национальный вклад Монголии в глобальные усилия по достижению целей устойчивого развития, а также политику и инициативы правительства.

Кроме того, в ходе Форума госсек МИД провел встречи провел встречи с Аминой Дж. Мохаммед, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, г-жой Армидой Алишахбаной, Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии. и Тихоокеанского региона, а также с г-жой Алией Эль Ясир, региональным директором Структуры «ООН-женщины» в Европе и Центральной Азии. В ходе этих встреч была представлена обновленная информация о ходе подготовки к Всемирному женскому форуму, запланированному на 22-23 августа 2024 года, а также проведены обсуждения по различным направлениям потенциального сотрудничества.

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