Монголия приняла участие в Первом Евразийском ИТ-форуме

CentralAsia (MNG) - Минцифры России и платформа ГОВТЕХ организуют первый Евразийский ИТ-форум в Москве, Россия, 20-21 февраля 2024 года по теме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества». Сотрудничество».

Представляя Министерство цифрового развития и связи Монголии, советник министра Ганбат Булгаа, начальник управления государственного управления Эрдэнэбаяр Цээльс и специалист отдела инфраструктуры общественной информации Лхагвадолгор Батчулуун приняли участие в форуме, обменявшись информацией и передовым опытом. Они договорились сотрудничать на региональном уровне.

На форуме стороны обсудили передовой опыт подготовки лидеров электронного перехода, использования искусственного интеллекта, повышения информационной безопасности, создания умных городов и регионов, а также решения проблем внедрения умных решений. Кроме того, они изучили использование передовых технологий и последние тенденции в этих областях.

Участники также поделились своим опытом в области национальных стратегий электронного перехода, перехода государственных услуг на цифровые платформы, развития информационных систем в евроазиатских странах, практики управления данными, подходов к проектированию бизнес-процессов, ориентированных на пользователя, а также различных аспектов электронного правительства. услуги, включая информационную безопасность.

Евразийский ИТ-форум собрал представителей министерств, компаний, университетов, научно-исследовательских институтов и неправительственных организаций ИТ-сектора из более чем десяти стран.

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