Акционерные общества выплатят дивиденды на сумму ₮480 млрд

CentralAsia (MNG) - Комиссия финансового регулирования Монголии сообщила, что в этом году всего 35 акционерных компаний выплатят своим акционерам дивиденды в размере 480,24 миллиарда тугриков или примерно 142 млн ам.долларов.

Стоимость 1 доллара США в монгольских тугриках на сегодня составляет 3 389 ₮ по данным ЦБ страны.

Согласно статье 46.5 Закона об обществах, совет директоров акционерного общества должен принять решение о выплате дивидендов в течение 50 дней после окончания финансового года и сообщить о своем решении Комиссии финансового регулирования. Этот срок, предусмотренный законом, закончился 20 февраля 2024 года. Таким образом, из 61 акционерного общества 35 приняли решение о выплате дивидендов.

Кстати, в 2019 году акционерные общества выплатили 112,1 млрд тугриков дивидендов, в 2020 году — 132,7 млрд, в 2021 году — 110,5 млрд, в 2022 году — 150,8 млрд, в 2023 году — 303,07 млрд.

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