Монгольские банки согласились отложить погашение кредитов пастухов до июня

CentralAsia (MNG) - Из-за суровых зимних условий в Монголии правительство объявило о повышенном состоянии готовности по всей стране, и в сельской местности работают шесть групп по чрезвычайным ситуациям, возглавляемые министрами.

Больше всего обращений, связанных с кредитом скотоводов, в ходе рабочей поездки в сельскую местность поступило к вице-премьеру Монголии, председателю Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям Амарсайхану Сайнбуяну.

Поэтому 21 февраля вице-премьер встретился с чиновниками центробанка и коммерческих банков, чтобы обсудить возможность отсрочки погашения кредита и достиг соглашения.

Президент ЦБ Монголии Лхагвасурэн Бядран заявил: «В 2023 году в сельскохозяйственном секторе произошел спад, и просьбы об отсрочке погашения кредита для скотоводов продолжают поступать. Центральный банк готов оказать политическую поддержку».

В базе данных ЦБ Монголии зарегистрированы кредиты на сумму 1,2 триллиона тугриков, предоставленные 140 тысячам скотоводов, из которых 51,2 процента или 618 миллиардов тугриков были выданы банком «Төрийн банк», а 48,5 процента или 585 миллиардов тугриков — банком «Хаан банк».

«Хаан банк» уже начал откладывать погашение кредита скотоводам, обратившимся после 1 декабря 2023 года. «Төрийн банк» согласился отложить погашение кредита до 1 июня 2024 года.

В Национальной перестраховочной компании также заявили, что выплатят компенсацию по индексированному страхованию пастухов, застрахованных в период с сентября по октябрь прошлого года.

источник: middleasiannews.com

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