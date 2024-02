Великобритания экспортирует товары двойного назначения в Россию через Кыргызстан, Армению, Узбекистан, - Sky News

CentralAsia (KG) - Британские компании экспортируют сотни миллионов фунтов оборудования и техники, которые почти наверняка попадают в Россию, подрывая официальный режим санкций и укрепляя военную машину Владимира Путина, следует из анализа данных, проведенного телекомпанией Sky News.

Товары, в том числе оборудование для дронов, оптические материалы и тяжелая техника, отправляются в страны Кавказа и Центральной Азии, включая Кыргызстан, Армению, Узбекистан и другие, откуда, как предполагается, они будут отправлены в Россию.

Цифры показывают, что, несмотря на резкое сокращение потока товаров в Россию после введения торговых санкций после начала военных действий в Украине два года назад, большие объемы чувствительных британских товаров «двойного назначения» все еще попадают в Москву.

Анализ подчеркивает масштаб участия Британии в теневой экономике, которая помогает снабжать российскую армию запчастями и оборудованием для вооружения, которое она использует против Украины.

Потоки британских товаров в саму Россию сократились на 74% с момента начала военных действий после введения санкций. Подавляющее большинство экспорта, по-прежнему поступающего в Россию, — это продукты питания, медицинские товары и другие товары гуманитарного назначения.

Потоки тяжелой техники, электрооборудования и автомобилей упали практически до нуля.

Эти цифры означают, что режим санкций оказался невероятно успешным, и действительно, представитель британского правительства заявил: «Мы ввели самый строгий пакет экономических санкций, когда-либо вводившихся в отношении крупной экономики».

Однако более внимательное изучение официальной торговой статистики Великобритании дает альтернативную призму.

Они показывают, что, хотя экспорт Великобритании в Россию резко упал, экспорт Великобритании в ряд бывших советских государств-сателлитов – от Узбекистана до Грузии – вырос беспрецедентными темпами.

Британский экспорт в Кыргызстан вырос с головокружительной скоростью, более чем на 1100%. В этом экспорте преобладают тяжелые машины и транспортные средства, которые больше нельзя отправлять напрямую в Россию.

Общеевропейская проблема

По словам бывшего главного экономиста финансовой организации IIF Робина Брукса, это происходит уже некоторое время: другие европейские страны, в первую очередь Германия и Польша, также отправляют большие количества оборудования в Россию через Кавказ, Центральную Европу и азиатские государства.

«Они явно получают приказ откуда-то из российского спутника, который случайно находится в одной из этих стран Центральной Азии», - сказал эксперт.

«Что происходит тогда? Может быть, есть правдоподобное отрицание, может быть, они знают… все, что мы знаем наверняка, это то, что происходящий рост объемов экспорта совершенно безумен и не согласуется с какими-либо базовыми данными в этих странах.

Поэтому единственное разумное объяснение: Россия.

Со стороны Западной Европы и особенно ЕС, я бы сказал, это продолжается уже некоторое время. На данный момент это широко известно в Брюсселе, и я думаю, что есть ключевой вопрос: почему ничего не делается в Брюсселе? центральный уровень ЕС, чтобы остановить это?», - сказал Брукс.

Британские официальные лица утверждают, что они постоянно пытаются ужесточить режим санкций Великобритании. Представитель сказал Sky News: «Недавно мы также объявили о создании нового Управления по осуществлению торговых санкций для усиления контроля за соблюдением санкций.

«Любое несоблюдение этих жестких санкций является серьезным правонарушением и наказывается крупными финансовыми штрафами или уголовным преследованием», - сказал он.

Экспорт в другие соседние с Россией государства

Однако масштабы и широта торговли поражают. Объемы экспорта Великобритании в Кыргызстан не просто резко возросли. Они почти так же резко выросли и в Армении, которая, по словам Брукса, зафиксировала резкое увеличение экспорта товаров в Россию.

Вдвойне тревожит тот факт, что среди товаров, отправляемых в эти страны, имеется значительное количество предметов «двойного назначения», которые можно перепрофилировать в оружие.

На поле боя найдены остатки российского оружия

У Европейского Союза есть список из 45 категорий товаров - «обычных предметов высокого приоритета», как они их называют, - которые были найдены на поле боя в остатках российского оружия.

Анализ Sky News показывает, что британский экспорт этих товаров, которые, были задокументированы, использовались в военных действиях в Украине, увеличились в четырех государствах Кавказа и Центральной Азии более чем на 500% с момента начала войны.

Анализ показывает, что самой большой категорией товаров, отправляемых в эти четыре страны Кавказа и Центральной Азии, были «части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов» - другими словами, оборудование, которое можно использовать для изготовления дронов и других авиационных средств.

Британские компании экспортировали эти товары в эти четыре страны на сумму 6 млн фунтов стерлингов, что превышает сумму, которую они обычно экспортировали в них исторически.

Другие товары, отправляемые британскими экспортерами, включают машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и радионавигационные средства.

По словам Тома Китинга из RUSI: «Это абсолютно тревожный сигнал, если вы производите такое оборудование… и у вас такой большой всплеск экспорта в Кыргызстан».

«Вы, конечно, должны остановиться и спросить себя: почему это? Я косвенно финансирую российскую армию? И очевидно, что вы не хотите этого делать. И действительно, делая это, вы, вероятно, нарушаете санкции», - сказал он.

«Трагедия заключается в том, что всякий раз, когда украинцы разбирают дрон, крылатую ракету или оборудование связи, которое они получают в свои руки, в этих частях оборудования есть компоненты, которые поступают из ЕС, которые поступают из Великобритании и США, и производятся с февраля 2022 года», - считает Китинг.

«Таким образом, это свежий экспорт, а не устаревший экспорт», - сказал эксперт.

