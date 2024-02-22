В Монголии количество цифровых рабочих мест будет увеличено

CentralAsia (MNG) - В Монголии работает делегация во главе с региональным директором Всемирного банка по Китаю, Монголии и Южной Корее Мару Уорвик и руководителем проекта «Умное правительство II» Дженинифером Гуй.

В рамках проекта «Умное правительство II», финансируемого Всемирным банком, выдвинуты три цели и будет реализовано 45 проектов. Например, создание среды для цифрового перехода, улучшение инфраструктуры для перехода к цифровым технологиям, а также подготовка и расширение людских ресурсов для развития цифровой экономики. Планируется также повысить доступность качественных государственных цифровых услуг, сэкономить бюджет за счет инфраструктуры облачных вычислений и улучшить цифровые навыки 13 тысяч граждан целевой группы. На презентации проекта «Умное правительство II», организованной Министерством цифрового развития, были отмечены планы по увеличению числа цифровых рабочих мест как минимум на 3000.

Руководитель Отдела координации реализации политики цифрового развития Министерства цифрового развития Билэгдэмбэрэл Бадамдорж сказал: «После недавних дополнений и изменений в более чем в сотне законов, связанных с цифровой средой, будет разработано и одобрено предложение по согласованию и изменению норм и правил. В связи с увеличением объема данных, используемых государственными учреждениями, нагрузка на дата-центр возрастает, поэтому мы увеличим его мощность. Необходимо внедрить комплексную систему оцифровки цифровых лицензий. Например, будет обновлена ​​система декларирования активов и доходов Управления по борьбе с коррупцией, а также усовершенствована система закупок, чтобы сделать тендеры более открытыми и простыми. Проект также направлен на создание цифровых знаний, понимания и возможностей для малых и средних производителей, чтобы способствовать переводу их бизнеса в цифровой формат. Планируется проведение тренингов по повышению навыков цифровой грамотности граждан. Таким образом, граждане смогут отличать правдивую информацию от ложной, обеспечивать свою безопасность, улучшать возможность смены паролей и обеспечивать единый доступ к технологиям».

источник: Монцамэ

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