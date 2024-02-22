«Улан-Баторский марафон 2024» пройдет 25 мая

CentralAsia (MNG) - Международные соревнования по бегу «Улан-Баторский марафон» проводится в Монголии с 2014 года с целью развития марафонского бега, увеличения числа людей, занимающихся бегом, а также развития физического и духовного воспитания молодежи.

В этом году «Улан-Баторский марафон 2024» пройдет в субботу, 25 мая, и стартует с главной площади столицы.

В 2023 году в марафоне приняли участие более 100 предприятий, более 500 волонтеров и 30 тысяч бегунов из 30 стран. С каждым годом количество участников марафона столицы Монголии увеличивается и стало одним из ожидаемых событий. Как отметили организаторы, вполне вероятно, что в этом году количество участников увеличится.

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