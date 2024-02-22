экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Улан-Баторский марафон 2024» пройдет 25 мая

CentralAsia (MNG) -  Международные соревнования по бегу «Улан-Баторский марафон» проводится в Монголии с 2014 года с целью развития марафонского бега, увеличения числа людей, занимающихся бегом, а также развития физического и духовного воспитания молодежи.

В этом году «Улан-Баторский марафон 2024» пройдет в субботу, 25 мая, и стартует с главной площади столицы.

В 2023 году в марафоне приняли участие более 100 предприятий, более 500 волонтеров и 30 тысяч бегунов из 30 стран. С каждым годом количество участников марафона столицы Монголии увеличивается и стало одним из ожидаемых событий. Как отметили организаторы, вполне вероятно, что в этом году количество участников увеличится.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com