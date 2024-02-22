Мирзиеев: Узбекистан уверен в победе Путина на выборах и ждет его с визитом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в победе Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента России и ожидает, что Путин совершит в республику один из первых визитов. Об этом он заявил на встрече с российским лидером в Казани.

«Скоро в России большое политическое событие – выборы президента. Мы уверены, что народ России уже, наверное, проголосовал. В Узбекистане уверены в вашей абсолютной победе. Как мы с вами и договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан», – сказал Мирзиёев.

По словам главы Узбекистана, он «очень серьезно» готовится к этому визиту. «Я всей команде своей сказал, что этот визит должен быть, как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям», – отметил Мирзиёев.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Избирательный бюллетень на выборах будет включать четырех кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

Центризбирком России не зарегистрировал Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы.