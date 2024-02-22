Шавкат Мирзиёев предложил в 2026 году провести «Игры будущего» в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля принял участие в торжественной церемонии открытия первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

Глава государства поздравил президента России с проведением первого подобного масштабного мероприятия, сочетающего в себе традиционные и виртуальные виды спорта, и пожелал удачи молодым людям, участвующим в соревнованиях.

«Мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку-потихоньку: в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане», - сказал он на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

В мероприятии, состоявшемся в выставочном центре «Казань Экспо», участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие зарубежные гости.

«Игры Будущего» – высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

В турнире участвуют около 300 команд из более 100 стран.