В Казахстане предложили утвердить День национальной одежды

CentralAsia (KZ) - Депутат мажилиса Даулет Мукаев предложили утвердить День национальной одежды в Казахстане. Он заявил, что продвижение национальной одежды в стране не должно ограничиваться одноразовыми акциями — ее ношение должно стать трендом, передает Orda.kz.

«Для выказывания уважения нашей национальной одежде на республиканском уровне нужно учредить «День национальной одежды». Этот день станет основой для популяризации наших культурных ценностей и воспитания подрастающего поколения к патриотизму. Во-вторых, нужно включить элементы казахской айдентики в одежду государственных служащих и работников Центров обслуживания населения», — заявил Даулет Мукаев.

Кроме того, внедрить национальный колорит депутат предлагает в школьную и спортивную формы, а также в парламенте страны.

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