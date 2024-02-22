экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане предложили утвердить День национальной одежды

CentralAsia (KZ) -  Депутат мажилиса Даулет Мукаев предложили утвердить День национальной одежды в Казахстане. Он заявил, что продвижение национальной одежды в стране не должно ограничиваться одноразовыми акциями — ее ношение должно стать трендом, передает Orda.kz.

«Для выказывания уважения нашей национальной одежде на республиканском уровне нужно учредить «День национальной одежды». Этот день станет основой для популяризации наших культурных ценностей и воспитания подрастающего поколения к патриотизму. Во-вторых, нужно включить элементы казахской айдентики в одежду государственных служащих и работников Центров обслуживания населения», — заявил Даулет Мукаев.

Кроме того, внедрить национальный колорит депутат предлагает в школьную и спортивную формы, а также в парламенте страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com