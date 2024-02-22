Рахмон пожелал Путину стальных нервов и заявил, что «всё будет хорошо»

- Таджикистан, общество
- 14:20, 22 февраля 2024
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пожелал ему крепкого здоровья и стальных нервов, добавив, что «всё будет хорошо».
«Желаю успехов во всем и прежде всего вам крепкого-крепкого здоровья, стальных нервов. Все будет хорошо, все будет хорошо», - сказал он Путину в Казани.
Также президент Таджикистана поздравил Путина с организацией Игр будущего и назвал их уникальными. Рахмон поблагодарил за приглашение на соревнования, выразив мнение, что это первый подобный турнир такого масштаба в мире.
Путин в свою очередь отметил успешное развитие отношений России и Таджикистана.
«Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям», — указал Путин, добавив, что в основном это касается экономики.
«Игры Будущего» – высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
В турнире участвуют около 300 команд из более 100 стран.