Рахмон пожелал Путину стальных нервов и заявил, что «всё будет хорошо»

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пожелал ему крепкого здоровья и стальных нервов, добавив, что «всё будет хорошо».

«Желаю успехов во всем и прежде всего вам крепкого-крепкого здоровья, стальных нервов. Все будет хорошо, все будет хорошо», - сказал он Путину в Казани.

Также президент Таджикистана поздравил Путина с организацией Игр будущего и назвал их уникальными. Рахмон поблагодарил за приглашение на соревнования, выразив мнение, что это первый подобный турнир такого масштаба в мире.

Путин в свою очередь отметил успешное развитие отношений России и Таджикистана.

«Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям», — указал Путин, добавив, что в основном это касается экономики.

«Игры Будущего» – высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

В турнире участвуют около 300 команд из более 100 стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения