В Туркменистане внезапно подешевело дизельное топливо, - turkmen.news

CentralAsia (TM) - В Туркменистане несколько дней назад внезапно подешевело дизельное топливо. На заправках Балканского и Марыйского велаятов стоимость литра солярки упала с 1,35 манатов до одного маната. В чем причина – непонятно. Государственные СМИ об этом не сообщали. При этом стоимость бензина осталась неизменной.

Информацию подтвердили несколько источников turkmen.news в разных регионах. По каким причинам решено снизить цену, неизвестно. Официальные СМИ об этом не сообщают, хотя нередко публикуют подобные новости (в отличие от негативных).

Стоимость бензина при этом осталась прежней. Один литр АИ-95 стоит 1,5 маната.

Примечательно, что осенью 2023 года в ряде областей Туркменистана наблюдалась нехватка дизельного топлива. Например, на заправках на трассе Мары-Байрамали в очередях за соляркой скапливались десятки большегрузных автомобилей.

Водители транзитных фур стараются заправляться дешевым топливом в Туркменистане. Власти пытаются компенсировать это топливным сбором на границе.