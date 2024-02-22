Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников

- Азия и мир, политика
- 17:41, 22 февраля 2024
- Просмотров: 1595 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменении сроков срочной военной службы.
Законопроект касается украинских военных, которые проходили срочную службу в армии и остались служить после начала российских военных действий в Украине.
В документе не говорится, когда срочники могут быть демобилизованы, но отмечается, что это может произойти по указу президента.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».
«РБК-Украина» пишет, что Рада может рассмотреть законопроект уже 23 февраля.
Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Законопроект предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет и демобилизацию военных после 36 месяцев службы, а также вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой. Ко второму чтению законопроекта подали больше четырех тысяч поправок, сообщает «Громадьске».