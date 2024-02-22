В ресторане Астаны министр до смерти избил жену: Брат Нукеновой опубликовал кадры с камеры ресторана в день ее смерти

CentralAsia (KZ) - Брат Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, опубликовал в Instagram кадры с камеры видеонаблюдения в ресторане в Астане, сделанные в день ее смерти. Также мужчин выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта.

В убийстве Салтанат Нукеновой подозревают её супруга – экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aitbek Amangeldi (@aitym)

«Опубликовать эти скриншоты видеозаписи и результата СМЭ вынудили своей ложью адвокаты Бишембаевых. На скриншотах отчетливо видно как он бьет ее ногами и руками, когда в интервью адвокаты заявляют что такого не было», - написал мужчина в своих соцсетях.

Также он привел тезисы адвокатов Бишимбаева, с которыми категорически не согласен.

«Далее тезисы адвокатов, полные вранья:

— это была мелкая ссора мужа и жены;

— умерла Салтанат от хронической гематомы;

— ногами ее Бишимбаев не пинал, кулаком не бил;

— Бишимбаева ни разу не допросили и не дали ему возможности рассказать как все было;

— Бишимбаев не мог давать показания, т.к. потерял «любимую жену»; Вы определитесь, он не мог давать показания или отказался или его не допросили? Вы же сами себе противоречите!

— нет ни одного свидетеля произошедшего;

— на момент обнаружения тело было без видимых повреждений, и это судебные эксперты его обезобразили;

— смерть наступила во сне, пока она храпела;

— телефон Салтанат сам по себе гулял по городу и дошел до дома, адвокаты так и не ответили?!

— видео с камер наблюдения никто удалять не хотел, если бы хотели, то избавились бы от него так, чтобы его бы было невозможно восстановить», - написал брат Салтанат Нукеновой.

По словам брата Нукеновой, у их семьи есть видео с разных ракурсов, как Бишимбаев неоднократно бьет ее руками и ногами по разным частям тела.

«Есть заключение медицинской экспертизы (скриншоты в видео), где эксперты приходят к выводу о не менее 13 ударах только в голову. Есть снимки тела Салтанат, прямо на полу в ресторане и фото до вскрытия. Есть показания свидетелей, которые всю ночь слышали побои и крики», - добавил Амангельды.

9 ноября стало известно о задержании экс-министра РК Куандыка Бишимбаева. Как сообщалось ранее, в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Позже стало известно, что погибшей оказалась супруга экс-министра - Салтанат Нукенова.

Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве, он находится под арестом. 11 ноября Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Супруги были женаты около года.

14 ноября в полиции сообщили об аресте директора «Гастро-центра», где случилась трагедия.

В том же месяце дело против Бишимбаева переквалифицировали. А в январе этого года ему продлили срок ареста.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения