В Монголии начал работу завод по производству самого дорогого в мире сухого верблюжьего молока

CentralAsia (MNG) - В аймаке Баянхонгор введен в эксплуатацию завод по производству сухого верблюжьего молока.
За последние три года Баянхонгор произвел продукцию, отвечающую потребностям отечественных и зарубежных потребителей, улучшил экономический рост и поэтапно подготовился к реализации проекта по увеличению доходов скотоводов. Таким образом, в январе «Комбинат верблюжьего молока» официально приступил к производству своей первой продукции.
Этот продукт является наиболее подходящим заменителем материнского молока, он очень выгоден во многих отношениях и продается на международном рынке по цене 100 долларов США за килограмм или 335 000 ₮ в монгольской валюте.
По оценкам аймака Баянхонгор, благодаря бесперебойному производству верблюжьего сухого молока можно сушить и поставлять на международный рынок 500 литров в час или четыре тонны жидкого молока в день.
источник: middleasiannews.com