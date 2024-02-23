В Монголии начал работу завод по производству самого дорогого в мире сухого верблюжьего молока

CentralAsia (MNG) - В аймаке Баянхонгор введен в эксплуатацию завод по производству сухого верблюжьего молока.

За последние три года Баянхонгор произвел продукцию, отвечающую потребностям отечественных и зарубежных потребителей, улучшил экономический рост и поэтапно подготовился к реализации проекта по увеличению доходов скотоводов. Таким образом, в январе «Комбинат верблюжьего молока» официально приступил к производству своей первой продукции.

Этот продукт является наиболее подходящим заменителем материнского молока, он очень выгоден во многих отношениях и продается на международном рынке по цене 100 долларов США за килограмм или 335 000 ₮ в монгольской валюте.

По оценкам аймака Баянхонгор, благодаря бесперебойному производству верблюжьего сухого молока можно сушить и поставлять на международный рынок 500 литров в час или четыре тонны жидкого молока в день.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения