экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии ужесточили правила продажи вейпов несовершеннолетним

CentralAsia (MNG) -  В Монголии ужесточили правила продажи электронных сигарет /вейпов/ и безникотиновых жидкостей несовершеннолетним. Об этом в четверг сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Улан-Батора.

«В последние годы в Монголии наблюдается рост потребления вейпов среди подростков 13-15 лет. Ввиду этого мэр монгольской столицы Нямбаатар Хишгээ издал распоряжение о запрете продажи электронных сигарет и специальных курительных жидкостей детям и подросткам до 18 лет», — говорится в официальном сообщении.

По данным опроса, проведенного Департаментом образования города Улан-Батор, электронные сигареты в столице употребляют 8938 детей школьного возраста. Из них 6936 /77,6% — мальчики и 2017 /22,4%/ — девочки.

Нарушение новых правил и несоблюдение новых ограничений и запретов повлекут привлечение торговых компаний и их должностных лиц к административной ответственности вплоть до ликвидации деятельности компаний, оказывающих такого рода услуги

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com