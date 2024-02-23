В Монголии ужесточили правила продажи вейпов несовершеннолетним

CentralAsia (MNG) - В Монголии ужесточили правила продажи электронных сигарет /вейпов/ и безникотиновых жидкостей несовершеннолетним. Об этом в четверг сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Улан-Батора.

«В последние годы в Монголии наблюдается рост потребления вейпов среди подростков 13-15 лет. Ввиду этого мэр монгольской столицы Нямбаатар Хишгээ издал распоряжение о запрете продажи электронных сигарет и специальных курительных жидкостей детям и подросткам до 18 лет», — говорится в официальном сообщении.

По данным опроса, проведенного Департаментом образования города Улан-Батор, электронные сигареты в столице употребляют 8938 детей школьного возраста. Из них 6936 /77,6% — мальчики и 2017 /22,4%/ — девочки.

Нарушение новых правил и несоблюдение новых ограничений и запретов повлекут привлечение торговых компаний и их должностных лиц к административной ответственности вплоть до ликвидации деятельности компаний, оказывающих такого рода услуги

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