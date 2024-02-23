Монгольские студенты, обучающиеся в Южной Корее, будут участвовать в программе обучения и работы

CentralAsia (MNG) - 21 февраля 2024 года заместитель министра образования и науки Монголии Ганбаяр Ганболд принял делегатов провинции Северный Чхунчхон Республики Корея.

На встрече стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере перехода к цифровому образованию, педагогической подготовке преподавателей и программам обмена студентами.

Монгольская сторона подчеркнула необходимость подготовки специалистов по наиболее востребованным и приоритетным направлениям в рамках Новой политики восстановления правительства Монголии, увеличения количества студентов, обучающихся в Южной Корее, а также предоставления возможности монгольским студентам работать во время учебы, чтобы они могли решать финансовые проблемы и практиковать то, что они получили на занятиях. Подобная программа будет запущена в Южной Корее впервые.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о сотрудничестве.

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