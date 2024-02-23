ВС Монголии посетили Центр исследований арктической безопасности Теда Стивенса

CentralAsia (MNG) - Еще одним важным шагом на пути к расширению международного сотрудничества в области безопасности стало то, что 14 февраля полковник Т. Галбадрах, заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Монголии, совершил решающий визит в Центр исследований арктической безопасности Теда Стивенса (ЦТС).

Визит Галбадраха, которого приветствовал Рэнди «Черч» Ки, директор Центра Стивенса, а также другие руководители и сотрудники TSC, стал важной вехой в укреплении связей между Монголией и Соединенными Штатами, особенно в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщили на сайте Службы визуальной информации Минобороны США.

Визит, координируемый в рамках Программы государственного партнерства (ПГП) Национальной гвардии, подчеркивает превращение программы в жизненно важный инструмент укрепления сотрудничества США в области безопасности на глобальной арене.

Родом из США По инициативе Европейского командования в 1991 году, ПГП разросся за свою 30-летнюю историю, охватив 88 партнерств со странами по всему миру. Аляска и Монголия официально оформили свое партнерство в рамках ПГП в 2003 году, заложив основу для прочного сотрудничества в вопросах обороны и безопасности.

«Аляска находится на пересечении Индо-Тихоокеанского региона и Арктики. Как и у Монголии, наше местоположение является стратегическим, и важность нашего партнерства в области безопасности нельзя недооценивать», — пояснил Ки.

В ходе визита в ходе дискуссий между Галбадрахом и руководством ЦТС обсуждались пути, с помощью которых центр мог бы расширить образовательные возможности для военнослужащих монгольских вооруженных сил. Подчеркнув важность инноваций для обеспечения решающих многодоменных операций, обе стороны изучили стратегии использования опыта, накопленного в ЦТС, для эффективного решения современных проблем безопасности.

«У Монголии и США много общих интересов в области безопасности. Содействуя участию монгольских вооруженных сил в наших курсах, мы расширяем нашу сеть единомышленников-практиков в области безопасности из Индо-Тихоокеанского региона, чтобы получить представление о развивающихся стратегических проблемах арктического региона», — сказал Ки.

Хотя Монголия, возможно, географически не расположена в Арктике, ее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами подчеркивает общую заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Визит Галбадраха в TSC стал первым шагом на пути к участию Вооруженных сил Монголии в программах центра, начиная от курсов и заканчивая исследовательскими работами и инициативами по предоставлению стипендий.

«Центральное место в этих отношениях с Вооруженными силами Монголии занимает наше прочное партнерство с Центром исследований безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе имени Дэниела К. Иноуэ. Хотя Вооруженные силы Монголии хорошо знакомы с выдающимися программами Центра Иноуэ, теперь у них есть преимущество в виде двух региональных центров Министерства обороны, которые бесперебойно работают от Тихого океана до Арктики», — сказал Ки.

Заглядывая в будущее, обе стороны выразили энтузиазм по поводу укрепления этих растущих отношений, интеграции Вооруженных сил Монголии в международную сеть специалистов по безопасности, которую культивирует ЦТС. Вместе они стремятся улучшить оперативную совместимость в арктическом регионе вместе с союзниками и партнерами, способствуя созданию стабильного, основанного на правилах порядка.

В то время как мир движется в меняющемся ландшафте безопасности, партнерские отношения, созданные с помощью таких инициатив, как ПГП, подтверждают непреходящую приверженность коллективной безопасности и сотрудничеству. Визит Галбадраха и его делегации в центр знаменует собой поворотный момент в достижении этих общих целей, подчеркивая важность образования, исследований и сотрудничества в защите интересов стран в Арктике и за ее пределами.

источник: middleasiannews.com

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