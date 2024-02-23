Потери скота в масштабах Монголии превысили 1,5 млн голов, — Амарсайхан

Амарсайхан Сайнбуян

CentralAsia (MNG) - К настоящему моменту потери скота в масштабах Монголии превысили 1,5 млн голов. Об этом в четверг заявил вице-премьер, глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии Амарсайхан Сайнбуян на пресс-конференции для СМИ.

По его словам, 90 сомонов в большинстве аймаков Монголии страдают от белого дзуда, 23 сомона в шести аймаках — от железного или ледяного дзуда, а ситуация еще в 192 сомонах приближается к бедственной.

В Монголии из-за климатических изменений в зимний период наступают различные виды дзуда, включая белый, железный или ледяной и черный. С начала нынешней зимы из-за резкого колебания температуры атмосферного воздуха и обильного снегопада на большей части территории Монголии многие монгольские кочевники-скотоводы, пасущие скот на отгонных пастбищах, столкнулись с белым и железным дзудом, что привело к гибели большого количества скота во многих монгольских аймаках.

Специалисты утверждают, что белый дзуд возникает из-за обильного снегопада, который делает подножный корм недоступным для домашнего скота. При этом железный дзуд, называемый также ледяным, случается из-за потепления температуры воздуха перед резким похолоданием. В результате чего, растаявший снег начинает замерзать, покрывая землю льдом и закрывая животным доступ к подножному корму.

В настоящее время животноводство является основой экономики Монголии — почти 40% кочевого населения страны живет на доходы от него.

источник: middleasiannews.com

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