15 дзюдоистов Монголии примут участие в турнире «Большого шлема» в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - 1-3 марта Ташкент примет очередной турнир «Большого шлема» по дзюдо. Сборная Монголии ведёт тщательную подготовку к этому важному соревнованию.

Для сведения, к настоящему времени для участия в Ташкентском "Большом шлеме" зарегистрировались 465 дзюдоиста из 70 стран мира. Из Монголии примут участие шесть мужчин и девять женщин.

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