Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было «заморожено». При этом он заверил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу France 24.





Никол Пашинян подверг критике позицию российских властей. Он утверждает, что несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». По его словам, «эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает». Господин Пашинян также выразил обеспокоенность задержанием в Армении уехавшего от мобилизации россиянина Дмитрия Сетракова, назвав это «похищением».

«Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории»,— сказал Никол Пашинян и пригрозил «последствиями» в случае, «если требования Еревана останутся без ответа».