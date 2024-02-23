Строительство 1826 км железной дороги в Монголии начнется в этом году

CentralAsia (MNG) - Министерство дорожно-транспортного развития подвело итоги работы за прошедший год и озвучило основные задачи на 2024 год. В частности, в сфере железнодорожного транспорта в этом году планируется перевезти 2,5 млн пассажиров и 45,5 млн тонн грузов.

Пограничные железные дороги Зуунбаян—Ханги протяженностью 227 км и Шивээхурэн—Сэхэ будут введены в постоянную эксплуатацию, а также начнется строительство пограничных железных дорог Гашуунсухайт—Ганцмод и Бичигт—Зуунбаян общей протяженностью 1826 км.

В этом году Министерство дорожно-транспортного развития также планирует разработать технико-экономическое обоснование строительства железной дороги Улан-Батор—Хархорин.

В соответствии с «Новой политикой восстановления» Правительства Монголии, в 2024 году центральные сомоны всех аймаков будут соединены друг с другом асфальтированной дорогой, а также центры аймаков с пограничными контрольно-пропускными пунктами и все сомоны друг с другом.

Руководитель отдела политики в области дорожного хозяйства и регулирования Министерства дорожно-транспортного развития Сугармаа Чадраабал рассказала об основных задачах в дорожном секторе.

Как сообщила руководитель отдела, в 2024 году начнется строительство дороги протяженностью 198 км в направлении Улиастай—Алтай и дороги Улаангом—Ховд протяженностью 163 км. Кроме того, в настоящее время 107 из 330 сомонов в нашей стране соединены со столицей асфальтрованными дорогами. В этом году 44 сомона будут соединены дорогами с твердым покрытием.

«Дорожное строительство — это одно. Другое дело, когда важно проводить плановое техническое обслуживание и капитальный ремонт дорог. При финансировании Всемирного банка будет отремонтирован 361 км дорог, а капитальный ремонт запланирован на восьми мостах», — сказала руководитель отдела политики в области дорожного хозяйства и регулирования.

По ее словам, частичный ремонт будет проведен на участках дорог в направлении Өвөрхангай и Баянхонгор, а капитальный ремонт — на 50-километровой дороге в сомоне Мөрөн и аймаке Дорнод.

Министерство дорожно-транспортного развития в связи с объявлением 2024 год «Годом поддержки регионального развития и строительства» поставило цель перевезти 2,5 миллиона пассажиров воздушным транспортом.

По данным статистике, в январе этого года воздушным транспортом перевезено 124,5 тысячи международных пассажиров, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На местном уровне было перевезено 33,5 тыс. пассажиров.

источник: монцамэ

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