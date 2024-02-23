Монголия будет сотрудничать с ООН в переходе к электронному здравоохранению

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития и коммуникаций Монголии Учрал Ням-Осор и постоянный представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Эварист Куасси-Комлан подписали план реализации программы на 2023-2027 годы. Об этом сообщает Монцамэ по материалам министерства.

Одна из пяти основных мер программы будет направлена на поддержку электронного перехода в секторе здравоохранения. В результате ряд услуг, таких как карта контроля беременности, амбулаторная карта, страховка, рецепт, отчет о визуализации, запись на прием или справка о прививках, будут предоставляться в электронном виде вместо бумажных, что сэкономит время и деньги. Поскольку семь видов бумажных услуг будут переведены в электронную систему, нагрузка на больницу снизится, и семь видов бумажных услуг станут электронными.

План также включает меры по повышению электронных навыков населения в рамках проекта “Электронные лидеры”. Программы в области здравоохранения, образования и защиты детей будут реализовываться в рамках политики повышения всеобщих электронных навыков.

По данным Министерства цифрового развития, программа, ориентированная на здравоохранение, образование и защиту детей, будет профинансирована Детским фондом ООН в разреме 670 тысяч долларов США.

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