В Испании жилой комплекс из 138 домов охватил пожар, четверо погибли

CentralAsia (CA) - В испанском городе Валенсия пожар охватил два многоэтажных жилых дома, погибли 4 человека. Об этом сообщает газета El Pais.

В результате пожара пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро спасателей. Комплекс насчитывает 138 домов.

Пламя охватило фасад и отбросило некоторые части здания на несколько метров.

На место выехали пожарные, также были задействованы солдаты испанской военной службы экстренной помощи, медики установили палатки для оказания помощи раненым.

По словам заместителя главы ведомства по чрезвычайным ситуациям Хорхе Суареса, 19 человек числятся пропавшими без вести. Двух людей смогли спасти с балкона пожарные. Всех пострадавших от пожара, которые обратились за помощью, разместили в городских отелях.