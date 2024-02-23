ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине за два года военных действий

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CentralAsia (CA) - В Украине за два года военных действий погибли 10 582 мирных жителя, 19 875 были ранены. Об этом говорится в двухлетнем отчете ООН.

Среди погибших – 587 детей. Почти 4,3 тыс. из мирных жителей, или 40%, погибли в марте 2022 года. Большинство мирных жителей погибли в восточных регионах Украины. При этом реальное число жертв может быть больше, отмечают в ООН.

14,6 млн украинцев, или почти 40% населения, нуждаются в гуманитарной помощи, 2,2 млн граждан страны бежали в соседние государства.