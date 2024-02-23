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Путин сел за штурвал стратегического бомбардировщика Ту-160М. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин сел за штурвал стратегического ракетоносца Ту-160М «Илья Муромец». Борт взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Это четвертый полет Путина на боевом самолете.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

Вернувшись, Путин поделился своими впечатлениями от обновлённого самолёта, отметив, в частности, его высокую надёжность, вооружённость, улучшение системы управления воздушным судном, повышение уровня комфорта для членов экипажа. «Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооружённых Сил», – сказал он.

Межконтинентальный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 предназначен для поражения стратегических объектов противника в удалённых военно-географических районах.

Модернизированный Ту-160М, как отмечает Кремль, самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт, один из наиболее мощных боевых самолётов в мире.

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