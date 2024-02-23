На поверхность луны за последние 50 лет сел модуль США
- Азия и мир, общество
- 12:16, 23 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность луны. Об этом сообщает Apnews.
Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Посадка произошла в 23:23 по местному времени.
После посадки команде специалистов понадобилось около 10 минут, чтобы установить связь с аппаратом.
«Мы на поверхности и передаем сигнал. Добро пожаловать на Луну», - сказал в ходе трансляции глава компании Стив Алтемус.
Посадочный модуль Nova-C размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны.
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