На поверхность луны за последние 50 лет сел модуль США

CentralAsia (CA) - Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность луны. Об этом сообщает Apnews.

Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка произошла в 23:23 по местному времени.

После посадки команде специалистов понадобилось около 10 минут, чтобы установить связь с аппаратом.

«Мы на поверхности и передаем сигнал. Добро пожаловать на Луну», - сказал в ходе трансляции глава компании Стив Алтемус.

Посадочный модуль Nova-C размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны.