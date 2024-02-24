Учёные выявили два редких побочных эффекта от вакцин против Covid-19

CentralAsia (CA) - Два новых, но исключительно редких побочных эффекта вакцины от Covid-19 – неврологическое расстройство и воспаление спинного мозга – были обнаружены по результатам крупнейшего исследования безопасности вакцин, сообщает The Guardain.

Исследование, в котором приняли участие более 99 млн человек из Австралии, Аргентины, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Новой Зеландии и Шотландии, также подтвердило, насколько редки известные осложнения от вакцин, а эксперты подтвердили, что преимущества вакцин против Covid-19 по-прежнему «значительно перевешивают риски».

Исследователи из Global Vaccine Data Network проанализировали обезличенные электронные медицинские записи, чтобы сравнить показатели 13 заболеваний мозга, крови и сердца у людей, получивших вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca, с ожидаемыми показателями среди населения до пандемии.

Исследование подтвердило, что вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать такие редкие побочные эффекты, как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (отёк сердечной сумки). Исследование также подтвердило, что вакцина AstraZeneca связана с такими редкими побочными эффектами, как синдром Гийена – Барре (патологическое состояние, при котором иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы) и тромбоз церебрального венозного синуса (тромб в мозгу).

Во время анализа данных учёные также выявили новые редкие побочные эффекты: острый рассеянный энцефаломиелит – воспаление и отёк головного и спинного мозга, также связанное с вакциной AstraZeneca. Ещё семь случаев острого рассеянного энцефаломиелита было зафиксировано после применения вакцин Pfizer-BioNTech.

«О редких побочных эффектах мы узнаем только после того, как вакцина будет использована на миллионах людей. Дело в том, что ни одно клиническое испытание не может быть настолько масштабным, чтобы ответить на все проблемные вопросы, поэтому мы узнаём о них только после внедрения вакцины», – сказал содиректор Global Vaccine Data Network профессор Джим Баттери.

Как отметил профессор Баттери, хотя оба заболевания являются серьёзными, пациенты обычно выздоравливают. Кроме того, по его словам, риск развития миокардита при заболевании коронавирусной инфекции более высок, чем после вакцинации.

Эксперт по вакцинам из Сиднейского университета профессор Джули Лиск также подтверждает, что КВИ повышает риск некоторых из этих редких заболеваний «гораздо больше, чем вакцина».

«Наши эксперты по вакцинам обращают внимание на то, когда вакцины приводят к серьёзным побочным эффектам, и принимают соответствующие меры. Уверенность в системе, которая обнаруживает проблемы и устраняет их, – очень важная часть надёжной программы вакцинации», – сказала Джули Лиск.