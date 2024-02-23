Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских

CentralAsia (CA) - Соотношение потерь украинских военных и российских составляет один к пяти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и интервью Fox News.

«Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат», - сказал Зеленский, но не назвал конкретной цифры.