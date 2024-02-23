Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
- Азия и мир, общество
- 12:57, 23 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Соотношение потерь украинских военных и российских составляет один к пяти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и интервью Fox News.
«Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат», - сказал Зеленский, но не назвал конкретной цифры.
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