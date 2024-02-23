По всей Европе протестуют фермеры

CentralAsia (CA) - Фермеры протестуют по всей Европе уже несколько недель. Демонстрации проходят во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Польше, Испании, Италии и Греции.

Как сообщает портал Voanews, фермеры протестуют, заявляя, что они сталкиваются с ростом цен и налогов, бюрократической волокитой, чрезмерными экологическими правилами и конкуренцией со стороны импорта дешевых продуктов питания.

Демонстрации в Восточной Европе были сосредоточены на том, что фермеры называют недобросовестной конкуренцией со стороны крупных объемов импорта из Украины, для которой ЕС отменил квоты.

Польские фермеры блокируют движение на границе с Украиной.

В Чехии более 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники выехали к границам со Словакией, Польшей и Германией в знак протеста против «зелёной» политики ЕС. Чешские фермеры въехали на своих тракторах в центр Праги, нарушив движение транспорта возле министерства сельского хозяйства.

В Испании фермеры жаловались на «удушающую бюрократию», созданную в Брюсселе, которая подрывает прибыльность сельскохозяйственных культур.

В Греции фермеры требуют более высоких субсидий и более быстрой компенсации за ущерб, причиненный урожаю и скоту, потерянный в результате наводнений 2023 года.

В Германии и Франции, фермеры выступили против планов прекращения субсидий или налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо.

В Румынии протесты в середине января были в основном направлены против высокой стоимости дизельного топлива.

Европейская комиссия в конце прошлого месяца предложила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, введя «аварийный тормоз» для наиболее чувствительных продуктов — птицы, яиц и сахара — но производители говорят, что объем все равно будет слишком высоким.

Комиссия также освободила фермеров ЕС на 2024 год от требования оставлять часть своих земель под паром, продолжая при этом получать выплаты ЕС по поддержке сельского хозяйства, но вместо этого им придется выращивать сельскохозяйственные культуры без применения пестицидов.

Париж и Берлин уступили давлению и выступили против планов прекращения субсидий или налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо. В Румынии правительство приняло меры по увеличению субсидий на дизельное топливо, решению проблемы страховых ставок и ускорению выплат субсидий.

В Португалии временное правительство объявило о пакете чрезвычайной помощи на сумму 500 млн евро, включая 200 млн евро на смягчение последствий длительной засухи.