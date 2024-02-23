На выходных в Узбекистане ожидаются дождь и снег

CentralAsia (UZ) - В пятницу и выходные дни по территории Узбекистана сохранится относительно холодная погода с температурой воздуха на 3−5 градусов Цельсия ниже нормы, сообщил Узгидромет.

Ночью температура будет в пределах 0…-5 градусов, местами — до +2, днём температура будет в пределах +2…+7 градусов, 24−25 февраля — 0…+5 градусов. По северу ночью — −7…−12 градусов, днём — 0…+5. Осадки ожидаются лишь местами по Ташкентской области в виде дождя или снега.

В выходные дни осадки, преимущественно в виде снега, временами пройдут по большинству областей Узбекистана, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской и Сурхандарьинской областям осадков не ожидается.

В горных районах временами снег. Лавиноопасно.

Местами по стране ожидается туман. Ветер восточный 7−12 м/с, 24−25 февраля возможно усиление до 15−18 м/с.

На дорогах местами гололедица.

Погода в Ташкенте

В пятницу днём ожидаются временами небольшие осадки (дождь, снег). Температура — +3…+5 градусов.

В субботу временами снег. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью будет в пределах −1…+1 градус, днём — +1…+3.

В воскресенье возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура ночью будет в пределах +3…+5 градусов, днём — +2…+4.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.