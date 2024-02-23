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В выходные в Казахстане ожидаются снег с метелью и 38-градусные морозы

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 24-26 февраля с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед, сообщает «Казгидромет».

Только на западе страны сохранится влияние антициклона, поэтому ожидается погода без осадков, значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Морозы ослабнут на севере и в центре республики – ночью здесь будет 10-23 мороза. На востоке, наоборот, ожидается понижение температуры до -23-38 градусов, на юге и юго-востоке – до -8-23.

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