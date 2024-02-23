Байден объявил о более чем 500 новых санкциях против России

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден 23 февраля объявил о более чем 500 новых санкциях против России в связи с войной в Украине и смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Как говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом, эти санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на финансовый сектор России, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, «уклоняющихся от санкций на разных континентах».

Также США вводят новые экспортные ограничения почти для 100 организаций за оказание скрытой поддержки «российской военной машине».

Вместе с этим США планируют «усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру».

Спустя два года после начала этой войны Украина продолжает сражаться, но у нее заканчиваются боеприпасы, Украина нуждается в дополнительных поставках из Соединенных Штатов, заявил Байден.

Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, «пока не стало слишком поздно», сказал он.

Этот законопроект предусматривает срочное финансирование Украины, а также инвестирует в собственную оборонно-промышленную базу Америки.