Южная Корея и Монголия проводят авиационные переговоры по поводу потенциального увеличения двусторонних рейсов

CentralAsia (MNG) - По данным источников в отрасли в пятницу, Южная Корея и Монголия в настоящее время проводят двусторонние переговоры по авиации, чтобы обсудить потенциальное увеличение количества рейсов между двумя странами.

Двухдневные переговоры между представителями Министерства земли, инфраструктуры и транспорта и их монгольскими коллегами из авиации начались в четверг в Сеуле. Ожидается, что результаты будут объявлены позже в пятницу.

Известно, что стороны в основном обсуждают дополнительное распределение прав воздушного движения между двумя странами.

В настоящее время восемь южнокорейских авиакомпаний, включая лидера отрасли Korean Air Co., владеют правами на полеты в международный аэропорт Чингисхан в Улан-Баторе и обратно. Аэропорт Чингисхан — единственный международный аэропорт Монголии.

Наблюдатели отрасли следят за тем, будет ли больше рейсов выделено бюджетным перевозчикам в ходе переговоров на фоне резкого роста числа путешественников между двумя странами.

По данным правительства Южной Кореи, количество пассажиров между двумя странами в последнее время значительно увеличилось: примерно с 41 000 в 2021 году до примерно 318 000 в 2022 году, а затем до 653 000 в прошлом году.

источник: middleasiannews.com

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