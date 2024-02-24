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Над Тульской областью в РФ ПВО сбила третий за ночь дрон
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  ПВО сбила третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство по региональной безопасности региона.

В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Организовано реагирование экстренных служб, пишет издание.

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