Над Тульской областью в РФ ПВО сбила третий за ночь дрон

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CentralAsia (CA) - ПВО сбила третий за ночь украинский беспилотник над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство по региональной безопасности региона.

В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Организовано реагирование экстренных служб, пишет издание.