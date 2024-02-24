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Алматинцы ощутили землетрясение силой 2-3 балла

CentralAsia (KZ) -  Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 24 февраля 2024 года в 04 час. 58 мин. по времени Астаны (23 февраля в 22 час. 58 мин. по Гринвичу) в Китае произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 40.86 градуса северной широты, 78.50 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=6.1.

Землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2-3 балла.

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