Алматинцы ощутили землетрясение силой 2-3 балла
- Казахстан, происшествия
- 10:47, 24 февраля 2024
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CentralAsia (KZ) - Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 24 февраля 2024 года в 04 час. 58 мин. по времени Астаны (23 февраля в 22 час. 58 мин. по Гринвичу) в Китае произошло землетрясение.
Координаты эпицентра: 40.86 градуса северной широты, 78.50 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=6.1.
Землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2-3 балла.
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