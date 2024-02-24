24-29 февраля по горным районам Узбекистана лавиноопасно

CentralAsia (UZ) - 24-29 февраля по горным районам Узбекистана лавиноопасно, предупреждает Узгидромет.

24 февраля по Узбекистану переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). По Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской областям без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура 0-5° тепла.

В Ташкенте переменная облачность, в первой половине дня снег. Утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура 1-3° тепла.

По предгорным и горным районам переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 0-5° мороза.