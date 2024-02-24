Угроза бизнес-империи Трампа. Суд обязал его выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Архивное фото во время его предвыборной кампании, 2016 год // Его личный аккаунт в соцсети

CentralAsia (CA) - Судья Нью-Йорка официально обязал Дональда Трампа выплатить $454,2 млн после того, как он был признан виновным в манипулировании своим состоянием в рамках дела о гражданском мошенничестве, возбужденного генеральным прокурором штата Нью-Йорк, пишет Reuters.

Выплата включает штраф в размере $354,9 млн, который судья Артур Энгорон из государственного суда Манхэттена назначил 16 февраля, плюс проценты после судебного разбирательства без участия присяжных, длившегося более трех месяцев.

Энгорон также обязал взрослых сыновей Трампа, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, выплатить каждого почти по $4,7 млн, а бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга выплатить $1,1 млн, включая проценты.

Общая сумма выплат составила $464,6 млн и была определена в четверг. Проценты на сумму более 114 000 долларов будут продолжать начисляться ежедневно, в основном только для Дональда Трампа. Решение суда было обнародовано в пятницу.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс обвинила подсудимых в незаконном завышении стоимости недвижимости Трампа с целью увеличить его чистый капитал и получить более выгодные условия кредитования и страхования.

Энгорон также запретил Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании или обращаться за кредитами в банки, зарегистрированные в штате. Его взрослые сыновья получили двухлетний запрет на руководящие должности.

Решение Энгорона угрожает бизнес-империи, которую Трамп строил большую часть своей взрослой жизни. Бывшему президенту-республиканцу также грозит четыре несвязанных уголовных преследования, в которых он не признал себя виновным, поскольку он стремится вернуть Белый дом демократу Джо Байдену.

Трамп обвинил Джеймса и Энгорона, обоих демократов, в коррупции и назвал это дело частью охоты на ведьм со стороны политических оппонентов.

Он планирует обжаловать свой штраф в Апелляционном отделе, апелляционном суде среднего звена, но для этого ему придется вернуть причитающиеся деньги или получить залог.