БАПОР заявило, что больше не может предоставлять услуги в северной части сектора Газы

CentralAsia (CA) - Представитель агентства ООН по делам палестинских беженцев БАПОР заявил, что агентство больше не может предоставлять услуги в северной части Газы, ссылаясь на малочисленность персонала и «крах общественного порядка» на фоне ударов Израиля и ограничения на доступ к продовольственной помощи, пишет Al Jazeera.

Удар Израиля по дому, в котором жили перемещенные палестинцы, унес жизни по меньшей мере 24 человек в Дейр-эль-Балахе в Газе. Сотрудники больницы Аль-Аксы говорят, что по-прежнему поступают раненые, ожидается, что число погибших возрастет.

Палестинская администрация резко критикует послевоенный план для Газы, представленный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Высший суд ООН завершил пятый день слушаний по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН вынести заключение о правовых последствиях израильской оккупации Палестины.

По меньшей мере 29 514 палестинцев были убиты и 69 616 ранены в результате израильских нападений на Газу с 7 октября. Пересмотренное число погибших в Израиле в результате нападений 7 октября составляет 1139 человек, пишет издание.