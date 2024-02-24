Шойгу посетил российскую группировку войск «Центр» в зоне проведения «спецоперации». Ему доложили о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Авдеевке

// Минобороны России

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне проведения «спецоперации». Об этом пишет 24 февракля пресс-служба Министерства обороны России.

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Центр» и офицеров штаба по текущей обстановке.

Командующий группировкой Андрей Мордвичев сообщил, что в «ходе операции по освобождению Авдеевки» украинские силы были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

В ходе заслушивания командующего и офицеров Сергей Шойгу указал на опережающее обеспечение войск группировки всем необходимым.

А.Мордвичев доложил Шойгу, что интенсивность работы артиллерии украинских сил не снизилась.

Шойгу сказал о роли беспилотников в ходе проведения «спецоперации», и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения.

Командующий группировкой сообщил, что за последние две недели февраля ударными беспилотниками на Авдеевском направлении уничтожено более 700 различных целей украинских сил, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также «живая сила».

На командном пункте группировки Шойгу также наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием.

Как пишет Минобороны РФ, Шойгу доложили о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке. «Мы порядка двухсот пленных уже вывели после зачистки, и по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять», - сказал командующий группировкой.

Также Шойгу представили образцы «зарубежной трофейной военной техники», захваченной российскими войсками в ходе «спецоперации».

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