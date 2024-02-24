Два года войны в Украине. Всего погибли более 10,5 тыс. мирных жителей, - ООН

Разрушенный одесский детский сад после российского обстрела в июле 2023 года. // УВКБ/Ю.Марченко

CentralAsia (CA) - 24 февраля исполняется два года войне в Украине.

Как сообщает ООН 24 февраля, за эти два года в результате войны в Украине, по данным ООН, погибли по меньшей мере 10 тыс. 582 мирных жителя, 19 тыс. 875 получили ранения.

По всей Украине разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, больницы, школы, энергетические объекты. Экономика страны лежит в руинах, говорится в сообщении.

Второй год войны ознаменовался такими событиями, как разрушение Каховской плотины и решение России о выходе из Черноморской зерновой инициативы. На стыке 2023 и 2024 годов Россия усилила атаки на украинскую территорию, пишет ООН.