Два года войны в Украине. Всего погибли более 10,5 тыс. мирных жителей, - ООН
- Азия и мир, политика
- 12:32, 24 февраля 2024
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Разрушенный одесский детский сад после российского обстрела в июле 2023 года.
CentralAsia (CA) - 24 февраля исполняется два года войне в Украине.
Как сообщает ООН 24 февраля, за эти два года в результате войны в Украине, по данным ООН, погибли по меньшей мере 10 тыс. 582 мирных жителя, 19 тыс. 875 получили ранения.
По всей Украине разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, больницы, школы, энергетические объекты. Экономика страны лежит в руинах, говорится в сообщении.
Второй год войны ознаменовался такими событиями, как разрушение Каховской плотины и решение России о выходе из Черноморской зерновой инициативы. На стыке 2023 и 2024 годов Россия усилила атаки на украинскую территорию, пишет ООН.
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