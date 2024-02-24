За сутки с Россией произошло 84 боевых столкновения, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 24 февраля 2024 года.

Всего российские военные нанесли 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ночью российские силы атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа «шахед». Все 12 дронов-камикадзе уничтожены подразделениями ПВО, пишет Генштаб Украины.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ударили 6 районов сосредоточения и 3 зенитно-ракетных комплекса российских сил.

Также подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Украинские ракеты поразили также 4 района сосредоточения, пункт управления, 3 артиллерии, склад боеприпасов и 2 РЛС ЗРК «Бук-М3» России, пишет Генштаб ВСУ.