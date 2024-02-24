Министр иностранных дел Узбекистана принял посла США

CentralAsia (UZ) - 23 февраля 2024 года министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с послом США Джонатаном Хэником.

Как пишет пресс-служба МИД РУз, обсуждены вопросы двусторонних отношений и график совместных мероприятий.

Отмечено, что повестка дня сотрудничества Узбекистана и США на 2024 год обширна и интенсивна.