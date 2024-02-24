Министр иностранных дел Узбекистана принял посла США
- Узбекистан, политика
- 13:58, 24 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - 23 февраля 2024 года министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с послом США Джонатаном Хэником.
Как пишет пресс-служба МИД РУз, обсуждены вопросы двусторонних отношений и график совместных мероприятий.
Отмечено, что повестка дня сотрудничества Узбекистана и США на 2024 год обширна и интенсивна.
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