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Министр иностранных дел Узбекистана принял посла США

CentralAsia (UZ) -  23 февраля 2024 года министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с послом США Джонатаном Хэником.

Как пишет пресс-служба МИД РУз, обсуждены вопросы двусторонних отношений и график совместных мероприятий.

Отмечено, что повестка дня сотрудничества Узбекистана и США на 2024 год обширна и интенсивна.

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