В Казахстане 4 малолетних ребенка погибли в пожаре
- Казахстан, происшествия
- 14:04, 24 февраля 2024
- Просмотров: 1400
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - 23 февраля в селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области в 2-х квартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 кв.м, пишет пресс-служба МЧС Казахстана.
В результате пожара погибло 4 ребенка 2019 года рождения, 2020 года рождения, 2021 года рождения, 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали.
Пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается необходимая помощь.
По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения