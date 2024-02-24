В Казахстане 4 малолетних ребенка погибли в пожаре

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - 23 февраля в селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области в 2-х квартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 кв.м, пишет пресс-служба МЧС Казахстана.

В результате пожара погибло 4 ребенка 2019 года рождения, 2020 года рождения, 2021 года рождения, 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали.

Пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается необходимая помощь.

По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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