В Казахстане предлагают изменить герб

CentralAsia (KZ) - Молодежное движение «Жаңа Адамдар» предложило жителям Казахстана подумать о новом гербе Казахстана, сообщает NUR.KZ.

«Герб — это не логотип компании, не памятный значок, не эмблема. Герб — это гораздо больше. Это судьба. Однако тот герб, которым мы пользуемся сейчас, не указывает направление в будущее, не говорит о наших ценностях. Его не смогли узнать 70% опрошенных казахстанцев. Новое время приносит новые вызовы. Казахстан ставит глобальные амбициозные планы. В «Жаңа адамдар» уверены, этим планам нужен новый символ, соответствующий амбициям нового молодого государства. Герб, отвечающий на главный вопрос: как нам найти свое место в сложившемся мире», - считают в организации.

Герб Республики Казахстан утвердили 4 июня 1992 года. После этого он несколько раз подвергался изменениям.

Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры).

Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части – надпись «Qazaqstan». Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических крылатых коней, а также надписи «Qazaqstan» – цвета золота.

В основе государственного герба Республики Казахстан лежит шанырак. Он стал сердцем герба. Это очаг, целостность мира, символ первоосновы государства семьи.

Крылатый тулпар – образ бессмертия, бесконечное развитие и духовное богатство народов, проживающих в Казахстане под одним шаныраком. Тулпар – символ сохранения строя суверенного Казахстана. Крылатый тулпар – это полет, мечта, молодое поколение, с которым всегда связаны надежды.

Пятиконечная звездочка венчает герб. У каждого человека есть своя, путеводная звезда. Такая звезда должна быть и у государства.

Авторами государственного герба Республики Казахстан являются архитекторы Шота Уалиханов и Жандарбек Малибеков.

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