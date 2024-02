Два года войны в Украине. В Киев приехали западные лидеры

CentralAsia (CA) - Четыре западных лидера прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину войны.

Как сообщает Reuters, премьер-министры Италии, Канады и Бельгии — Джорджия Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо — прибыли вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ночным поездом из соседней Польши.

Их присутствие было призвано подчеркнуть приверженность Запада оказанию помощи Украине, даже несмотря на то, что она страдает от растущей нехватки военных поставок, что влияет на ее эффективность на поле боя, где Москва добивается территориальных завоеваний.

Ожидается, что Мелони и Трюдо подпишут пакты о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего краткого пребывания в стране в соответствии с недавно заключенными с Францией и Германией сделками на миллиарды долларов.

Однако, помощь в размере $61 млрд, обещанная президентом США Джо Байденом, блокируется республиканцами в Конгрессе, что бросает длинную тень на надежды Киева оттеснить гораздо более многочисленную и лучше снабжаемую российскую армию.

Байден должен принять участие в видеоконференции с коллегами - лидерами крупнейших демократий «Большой семерки» (G7) в субботу, которая пройдет под председательством Мелони, а Зеленский приглашен присоединиться к дискуссии.

Италия поочередно председательствует в G7 и организовала телефонный разговор, заявив, что жизненно важно бросить вызов представлениям о том, что Запад устал от конфликта и что Россия побеждает.

Glad to hand over 50 new vehicles funded by the EU to the Ukrainian police.



They will help them in their daily work.



To bring security and stability in the territories liberated by the brave Ukrainian Armed Forces, and support the population.



This is EU solidarity in action. pic.twitter.com/lnEpNWI82V